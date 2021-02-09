شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز طائرة خاصة للسفر للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، لتجهيز طائرة خاصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسنغال استعدادًا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي والمقرر لها 23 فبراير الجاري بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وتسعى اللجنة لتجهيز الطائرة في إطار توفير كل المتطلبات للفريق في مشواره الأفريقي ولتفادي تعرض اللاعبين للإرهاق والإجهاد، وكذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة اللاعبين ولتفادي انتشار فيروس كورونا .

وتعتبر تلك المواجهة هي ثاني مباريات الزمالك بدور المجموعات الأفريقي حيث يبدأ الزمالك مشواره الجمعة المقبل، حيث يستضيف نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويراقب الجهاز الفني للزمالك الأوضاع داخل نادي مولودية الجزائر عن كثب خاصة بعد إجراء تعديل في تشكيل الجهاز الفني لبطل الجزائر، قبل أيام قليلة من موقعة أفريقيا مما قد يغير في طريقة اللعب المعتادة للفريق.

ويقود مباراة الزمالك وبطل الجزائر طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، وهو حكم يمتلك خبرات كبيرة في المباريات الأفريقية مما أدي لوجود حالة ارتياح داخل الجهاز الفني للزمالك.