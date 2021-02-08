الامارات | شخصية الأهلي أقوى من برشلونة أمام بايرن ميونيخ.. "خسارة مشرفة"

شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية الأهلي أقوى من برشلونة أمام بايرن ميونيخ.. "خسارة مشرفة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الأهلي المصري بصورة مشرفة أمام بايرن ميونيخ الالماني على الرغم من خسارته بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين في نصف نهائي كاس العالم للاندية.

وعلى الرغم من المستوى الفني والمنطق الكروي والترشيحات التي كانت تصب في مصلحة بطل أوروبا للخروج بانتصار عريض، الا ان الطريقة الواقعية والانضباط التكتيكي أذابت الفوارق ودفعت بالمباراة نحو نتيجة مقبولة في ظل الفوارق الفنية الفردية والجماعية.

وأعاد الاهلي الى الاذهان الخسارة الكارثية لبرشلونة الاسباني أمام الماكينات الالمانية والمفرمة التاريخية بنتيجة 2-8 في نصف نهائي دوري ابطال أوروبا، ولكن بصورة مقلوبة تماما، إذ بدا الاهلي اكثر منطقية وتمكن من مجاراة البايرن بروح الفانيلة الحمراء والقتال على الكرة في كل ارجاء الملعب.

وتألق من جانب الاهلي قائده الحارس محمد الشناوي في التصدي لكرات افضل لاعب في العالم البولندي ليفاندوفيسكي، كما خالف الظهير الايمن محمد هاني كل التوقعات وقدم مباراة من الطراز العالمي في التغطية الدفاعية والانطلاقات القوية.

رقمياً.. كان البايرن الاكثر استحواذا بنسبة فاقت 70 بالمئة وتمكن من استثمارها بتسجيل هدفين بإمضاء ليفاندوفيسكي، كما سدد البافاري على المرمى 23 كرة مقابل خمسة لبطل إفريقيا.

والملفت في المباراة الطريقة الاحترافية التي خرجت عليه من الناحية الفنية والاحترام المتبادل بين الفريقين في الالتحامات فضلا عن الادارة التحكيمية الناضجة للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن الذي لم يشهر اي بطاقة في المباراة وخرج بها بصورة نظيفة تليق باسم وكيان الفريقين.



المباراة بالأرقام

الاستحواذ

بايرن ميونيخ: 69%

الاهلي: 31%

التمريرات

بايرن ميونيخ: 756

الاهلي: 346

الهجمات

بايرن ميونيخ: 128

الاهلي: 81

الركنيات

بايرن ميونيخ: 6

الاهلي: صفر

الكرات العرضية

بايرن ميونيخ: 19

الاهلي: 8

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