شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف إمكانية مشاركة علي معلول بلقاء البرونزية في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول لاعب الفريق تعرض للإصابة بثقل في العضلة الخلفية، منعه من استكمال مباراة بايرن ميونيخ اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف: «فضلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد أن اشتكي من آلام الخلفية حتى لا تتفاقم الإصابة». وأوضح أن عملية تجهيز اللاعب بدأت عقب انتهاء مباراة اليوم مباشرة من أجل اللحاق بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مباراة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل.