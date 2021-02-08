شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: أداء عظيم من الأهلي أمام بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» أشاد بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام بايرن ميونيخ الألماني، رغم الخسارة بنتيجة 2-0، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد أحمد بن على بالدوحة.
وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أداء عظيم من أبطال إفريقيا أمام البايرن.. جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراة القادمة».
ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
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