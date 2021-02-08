شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: أداء عظيم من الأهلي أمام بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» أشاد بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام بايرن ميونيخ الألماني، رغم الخسارة بنتيجة 2-0، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد أحمد بن على بالدوحة.

وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أداء عظيم من أبطال إفريقيا أمام البايرن.. جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراة القادمة».

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.