شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: لاعبو النادي الأهلي لعبوا بروح قتالية عالية في المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن تقديره لأداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد البدري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «أون»، مساء اليوم الاثنين، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، مشيرا إلى أن لاعبي النادي الأهلي لعبوا بروح قتالية عالية في المباراة.

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر، أن «الشناوي وخط الدفاع تحملوا الكثير في لقاء البايرن وأحيي الحارس محمد الشناوي»، مشيرا إلى أن خط الوسط قدم مباراة على مستوى يليق بالنادي الأهلي.