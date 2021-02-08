شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف الألمانية عن خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سطلت الصحف الإلمانية الضوء على لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والذي فاز به بطل أوروبا بهدفين نظيفين سجلهما ليفاندوفسكي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم.

وقال موقع صحيفة، بيلد، إن فريق البافاري في طريقه لموسم كروي تاريخي حال تتويجه بكأس العالم للأندية خلال لقاء الخميس أمام الفريق المكسيكي، بعد أن أطاح بالنادي الأهلي من اللقاء النهائي عن جدارة واستحقاق.

صورة من غلاف صحيفة بيلد عن لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ

وأضاف التقرير الألماني، أن المدرب هانسي فليك، حدد المباراة بوضوح، وأحتاج فقط لتسجيل الأهداف، للوصول لهدفه، والبلوع لنهائي المونديال. أكد التقرير، أن النادي الأهلي كان متمركزا في الخطوط الدفاعية فقط معظم مجريات اللقاء، وحاول بمجهودات فردية العودة للقاء ولكن لم يتمكن من هذا الأمر بفضل قوة البافاري.

وعنون موقع، دويتشه فيله، الألماني، في تقريره عن اللقاء، بايرن ينهي مغامرة الأهلي ويتأهل للنهائي. وقال: أنهى بايرن ميونيخ الألماني مغامرة الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، وذلك بعدما تغلب عليه بهدفين دون مقابل، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

أضاف التقرير، استحق العملاق الألماني تأهله الى النهائي المقرر الخميس على ستاد المدينة التعليمية في الريان ضد تيغريس، إذ كان الطرف الأفضل بشكل واضح وترجم هذه الأفضلية الى هدفين سجلهما ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و86.

تابع: رغم هيمنته الكبيرة على الدوري المصري مع 42 لقباً ودوري أبطال إفريقيا بتتويج قياسي بلغ تسع مرات، فإن معظم مشاركاته السبع حتى الآن في كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودّع فيها من الدور الأول باستثناء ثلاث منها حيث وصل فيها الى نصف النهائي في 2006 (خسر أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 ثم حل ثالثا، و2012، ودع بخسارة صفر-1 أمام كورنثيانس البرازيلي ثم حل رابعا والنسخة الحالية.