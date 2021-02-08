شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري للاعبي الأهلي: «منتظرين منكم تكسروا الدنيا وتحققوا البرونزية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق عصام الحضري، لاعب الأهلي السابق، على هزيمة المارد الأحمر أمام بايرن ميونيخ، في قبل نهائي كأس العالم للأندية، قائلًا: «فعلاً نعمة ان تكون أهلاوياً».
وكتب الحضري، في حسابه على «تويتر»، مساء الاثنين: «تحية تقدير وفخر لأبطال النادي الأهلي على الاداء الرائع والمشرف الذي ظهرتم به واحرجتم بطل العالم لأنكم ابطال فعلاً».
واختتم: «ومنتظرين منكم تكسروا الدنيا وتحققوا البرونزية، بالتوفيق يا أبطال».
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