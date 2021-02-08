شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبوزيد عن مباراة الأهلي والبايرن: «ليس في الإمكان أفضل مما كان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق طاهر أبوزيد نجم الأهلي السابق على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ قائلا: إنه ليس في الإمكان أفضل مما كان فالفوارق كبيرة ولاعبو الأهلي قدموا كل ما في استطاعتهم والنتيجة منطقية ولم يقصر أحد من اللاعبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، :كل التحية لمحمد الشناوي فقد كان بمثابة الأمان طوال المباراة ومنح الثقة للفريق ويمتلك ما يؤهله لأن يكون الأفضل عربيا وأفريقيا وللاحتراف الأوروبي .

وتابع «لم نشعر بوجود خضة من لاعبي الأهلي ونتيجة 2-صفر مرضية جداً وسيظل الأهلي فريق كبير وقدم التحية للجمهور الذي كان له دوراً كبيراً في الملعب ولولا وجوده لخرجت المباراة بنتيجة أكبر».

وأشاد أبوزيد بالمدير الفني موسيماني، الذي بدأ بطريقة جيدة وحافظ على النتيجة فلا يصح مع فريق بحجم بايرن ميونخ فتح الخطوط وثمن المجازفة سيكون كبيرا لو لعب بطريقة مختلفة.