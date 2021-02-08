شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: كان علينا أن نستخدم الخيارات الأفضل للاستحواذ على الكرة أمام بايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن فريقه كان ينبغي عليه أن يصدر رد فعل أفضل من تلك التي أصدرها أمام بايرن ميونيخ.

وقال موسيماني عبر شبكة «بي إن سبورتس» عقب المباراة: «لعبنا أمام فريق جيد جداً استحوذوا على الكرة، كان علينا أن نستخدم الخيارات الأفضل للاستحواذ عليها وأن نخرج للهجوم».

وواصل «كان من الممكن أن نحصل على ركلة ركنية أو مخالفة لصالحنا، كان يجب أن يكون رد فعلنا أفضل حتى في بداية الشوط الثاني كان نسقنا بطيئاً، ولكن الأمر ليس سيئا ولا بأس في ذلك». واختتم المدير الفني للأهلي قائلا: «لعبنا على نحو جيد في آخر 10 أول 15 دقيقة، كنا نعرف أمام مَن نلعب فهو ليس مثل الفريق القطري الذي واجهناه بالدور الأول، وكان يمكن تقديم أداء أفضل بتحسين بعض الجوانب».