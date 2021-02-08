شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: هزيمة مشرفة للنادي الأهلي أمام أفضل فريق في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وائل جمعة نجم مصر والأهلي الأسبق، أن الأحمر قدم مباراة مشرفة أمام بايرن ميونخ، في ظل إمكانيات الفريق المنافس، في كأس العالم للأندية 2021.

فاز بايرن ميونخ على الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب استاد الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، ليتأهل المارد الأحمر للعب على المركز الثالث عندما يواجه نظيره بالميراس البرازيلي، الذي هُزم في دور نصف النهائي من تيجريس أونال المكسيكي.

وأضاف وائل جمعة خلال تحليله للمباراة عبر قناة «بي إن سبورت»: «هزيمة مشرفة للنادي الأهلي نظرًا لإمكانيات المنافس، أفضل فريق في العالم، لو كنا فكرنا في مجاراة البايرن كنّا سنخسر 5 أو 6 أهداف».

وتابع: «أندية كثيرة حاولت مجاراة بايرن وخسرت كثيرًا، هناك فوارق من ناحية القوة والسرعة والبنيان، تجربة كبيرة، هذا الجيل استفاد كثيرًا، ذكروني بجيل 2005 بعد خسارتنا تعاهدنا أن نعود بأداء مشرف، تجربة مفيدة للجيل الحالي ليعرف معنى كأس العالم، لأن غالبيتهم لم يلعبوا به من قبل».

وواصل: «اللاعبون حظهم سيء لمنع فيروس كورونا من ملء الاستاد، بغض النظر عن النتيجة الجماهير تدعم الفريق لآخر دقيقة، وأخشى على اللاعبين من المجهود الذي بذلوه اليوم، في المباراة القادمة، لأننا سنواجه فريقًا كان مرشحًا للتأهل للنهائي».