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رضا عبدالعال: «الأهلي كان منظمًا وتعب البايرن ومدربهم اتفاجئ بالأداء»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أكد رضا عبدالعال، لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق، أن فريق النادي الأهلي كان منظم بشكل كبير في مباراته اليوم، موضحًا أن هذا سبب في عدم وصول لاعبي البايرن بسهولة وبكثرة هجمات خلال الشوطين، «البايرن تعب مع الأهلي».

وأضاف «عبدالعال»، خلال تحليل مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن وقوف لاعبي الأهلي أمام مرماه بشكل قوي في الشوط الثاني، قدم الفريق بشكل جيد، حيث إنهم كان أكثر تماسكًا والثبات على الكرة في أخر 45 دقيقة، مشيرًا إلى أن الأهلي أظهر قوته في الشوط الثاني.

وتابع: «مدرب البايرن أتفاجئ بأداء النادي الأهلي وتماسكه الدفاعي وسرعة هجماته المرتدة»، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي استخدموا أسلوب الاستحواذ الإيجابي في الشوط الثاني والانتقال السريع بالكرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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