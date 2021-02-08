شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي للاعبي الأهلي: «كنتم رجالًا ونفذتم التعليمات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة للاعبي المارد الأحمر عقب مباراة بايرن ميونخ التي أقيمت مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قائلأ: «أقول للاعبين كنتم رجالًا ونفذتم التعليمات».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «كنا نلعب في بطولة إفريقيا بشكل جيد، وكنا مؤمنين بداخلنا أننا سنفعل شئ اليوم، وأبارك لـ بايرن ميونخ».

وتابع: «عندما نلعب مباراة كبيرة مع بطل أوروبا بالتأكيد سنكتسب الثقة في المباراة القادمة، وستكون مواجهة بالميراس أصعب لأننا نلعب على مركز، وبالتأكيد الخصم كان يشاهدنا ويعلم نقاط الضعف والقوة، ولابد أن ينسى اللاعبين مباراة اليوم».