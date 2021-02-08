شكرا لقرائتكم خبر عن توماس مولر: الأهلي مثل بايرن ميونيخ.. والمارد الأحمر كان خصمًا قويًا جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر نجم نادي بايرن ميونيخ توماس مولر عن سروره لبلوغ نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020، بعد الفوز على الأهلي 2-0، ممتدحاً المنافس وجماهيره ومتمنياً العودة للعب في كأس العالم قطر 2022.

وقال مولر، في تصريحات لبرنامج «بين سبورت»، مساء الاثنين، إن «الأهلي مثل بايرن ميونيخ في مصر، وهو فريق كبير جدًا، وجماهيره رائعة، وكانت مباراة ممتعة، وهدفنا الكبير الفوز بلقب كأس العالم للأندية»، مؤكدًا أن «الأهلي كان خصمًا قويًا جدًا».