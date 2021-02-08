شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: «سنحقق المركز الثالث وسنهديه للجماهير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، جماهير الأهلي بالحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، مضيفًا: «سنحقق المركز الثالث وسنهديه للجماهير».

وأكد كهربا، أن فريقه أدى مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضح كهربا، في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس: «فريقنا اجتهد أمام بطل أوروبا، ولكن لم يشأ الله أن نحرز أهدافاَ».