شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش وويليامز» يسعيان لدخول التاريخ عبر بطولة أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الوضع القاتم الذى فرض نفسه على أجندة منافسات 2020 لم يتغير كثيرًا هذا الموسم، الذى ينطلق عبر بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ويدافع خلال البطولة الصربى نوفاك ديوكوفيتش عن لقب الرجال الذى أحرزه قبل 13 شهرًا، بينما تدافع الأمريكية صوفيا كينن عن لقب السيدات.

وجاء فوز ديوكوفيتش وكينن كبداية مبشرة للموسم الذى تعطل سريعًا بفعل جائحة كورونا، قبل استئنافه بعد عدة أشهر لكن على استحياء، عقب إلغاء بطولة ويمبلدون، وبأجندة منقحة تمامًا.

والوضع الصحى العالمى فرض على منظمى بطولة أستراليا المفتوحة ضرورة تأجيلها 3 أسابيع عن موعدها الأصلى فى 18 يناير إلى 8 فبراير.

تعديل المواعيد كان الجزء الأسهل فى ظل المشاكل الكبيرة التى أحاطت بالبطولة، التى ستنطلق بعد إخضاع جميع اللاعبين والمرافقين للحجر الصحى لمدة أسبوعين عقب وصولهم أستراليا. وجرى السماح لبعض اللاعبين بالخروج لفترات محددة من أجل التدريب، بينما تم إلزام باقى اللاعبين، وهم أكثر من 70 لاعبًا، بالبقاء فى غرفهم، بعدما تبين مخالطتهم أشخاصًا مصابين بفيروس كورونا على متن رحلات الطيران التى أقلتهم لأستراليا.

وقال الأرجنتينى روبرتو باوتيستا: «الأمر يبدو كما لو كنا فى السجن. نفس الوضع. الأمر مماثل لكن فى ظل توفر شبكة إنترنت. هؤلاء لا يعرفون أى شىء عن التنس، ولا بشأن ملاعب التدريب، ليس لديهم فكرة عن أى شىء».

واعتذر اللاعب الأرجنتينى لاحقًا، مشيرًا إلى أن تعليقاته أُسىء فهمها، كما تعرض ديوكوفيتش لانتقادات لإرساله قائمة مطالب للجنة المنظمة فى خطاب وصفه بأنه محاولة للدفاع عن باقى اللاعبين.

وأكد دانييل أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية: «تم إطلاع الجميع على الأمر قبل مجيئهم. لقد وافقوا على المجىء على هذا الوضع، لا توجد معاملة خاصة هنا».

الشروط أو الشكاوى المتعلقة بها هددت أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الجديد، والتى ستشهد حضور 30 ألف مشجع يوميًا رغم أزمة جائحة كورونا.

ولن يشارك النجم السويسرى روجيه فيدرر فى البطولة فى ظل استمرار تعافيه من إصابة فى الركبة فى الوقت الذى سيواجه فيه البطل القياسى ديوكوفيتش الفائز باللقب 8 مرات، والإسبانى رافاييل نادال المصنف الثانى عالميًا، منافسة متجددة من الجيل الجديد من اللاعبين.

وفاز النمساوى دومينيك ثيم بلقب بطولة أمريكا العام الماضى ليكسر قاعدة هيمنة «الثلاثى الكبير» ديوكوفيتش وفيدرر ونادال، علمًا بأنه يقع فى نفس الجانب من قرعة البطولة مع ديو الذى يبحث عن لقبه الـ18 ببطولات الجراند سلام للاقتراب خطوة جديدة من الرقم القياسى الذى يقتسمه نادال وفيدرر بـ20 لقبًا.

وقال ديوكوفيتش: «أتطلع بشدة للعب أمام الجماهير، وأن أنضم إلى جنون التنس وطاقة المدينة، التى حملت لى دائما الكثير من الانتصارات». كما تسعى الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز لدخول التاريخ عبر معادلة الرقم القياسى لعدد ألقاب الجراند سلام بـ24 لقبًا، لكنها اضطرت للانسحاب من المربع الذهبى لبطولة يارا فالى التى سبقت أستراليا المفتوحة بسبب إصابة فى الكتف.

وصعدت منافستها آشلى بارتى إلى النهائى بعد انسحاب ويليامز قبل تتويجها باللقب على حساب الإسبانية جاربين موجوروزا، كما تسعى بارتى لأن تكون أول أسترالية تفوز بلقب بطولة الجراند سلام منذ عام 1978.

بارتى الفائزة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة فى 2019 لم تشارك فى المنافسات التى جرت فى أواخر الموسم الماضى حيث عزلت نفسها فى منزلها خلال أزمة كورونا، ومازالت تتحسس طريق العودة.

وبموجب القرعة لن تلتقى بارتى مع ويليامز إلا فى النهائى لوقوعهما فى نفس الجانب من القرعة بجانب صوفيا كينن، التى خسرت نهائى بطولة فرنسا المفتوحة.