شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يخطط لخطف عرش هداف المونديـال من أنياب أندري بيير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يهدد ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، نظيره أندري بيير جينياك، مهاجم تيجريس أونال، خلال اللقاء الذي يجمعهما مساء الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس العالم للأندية عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت قطر.

وأصبح المهاجم البولندي، عملاق البافاري، يمتلك هدفين في رصيده، وينتظر لقاء الخميس لخطف هداف البطولة من أنياب مهاجم فريق تيجريس أونال، الذي يسبقه بهدف وحيد.