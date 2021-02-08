شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لأبوتريكة بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، رسالة إلى لاعبي المارد الأحمر بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد بالدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية.

وكتب أبوتريكة تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، طالب خلالها لاعبي الأهلي بالحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وقال لاعب مصر السابق: «إحنا بنحب الأهلي.. ولمّا بيخسر وده قليل والحمد لله بنحبه أكتر وأكتر، على الحلوة وعلى المرة معاه.. في انتظار ميدالية يا أبطال».