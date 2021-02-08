شكرا لقرائتكم خبر عن غليان فى إنجلترا بسبب العنصرية ضد نجوم الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض أكسل توانزيبى، مدافع مانشستر يونايتد، من جديد، للمزيد من الإهانات العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد تعادل فريقه بنتيجة 3-3 مع ضيفه إيفرتون فى الدورى الإنجليزى.

ولم يشارك توانزيبى، 23 عاما، أساسيا من البداية فى ملعب أولد ترافورد، لكنه شارك بديلا قرب النهاية، وفشل دفاع أصحاب الأرض فى إبعاد الركلة الحرة التى تعادل منها فريق المدرب كارلو أنشيلوتى فى الثوانى الأخيرة من المباراة.

وكان توانزيبى لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سابقا تعرض لمثل هذه الإهانات بعد هزيمة فريقه غير المتوقعة بنتيجة 2-1 أمام شيفيلد يونايتد، الشهر الماضى.

وخلال الأسابيع الأخيرة تعرض الكثير من اللاعبين فى إنجلترا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت من بينهم ماركوس راشفورد، وأنطونى مارسيال، زميلا توانزيبى فى يونايتد، ولاعب تشيلسى ريس جيمس، ورومان سويرز لاعب وست بروميتش ألبيون.

ودعت بعض أندية الدورى الممتاز الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعى إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق من يبعث بمثل هذه الرسائل المسيئة.

وفى الشهر الماضى بحث عدد من كبار لاعبى كرة القدم فى إنجلترا من بينهم جوردان هندرسون قائد ليفربول ولاعبة المنتخب النسائى الانجليزى السابقة كارين كارنى موضوع الإساءات العنصرية عبر الإنترنت مع وزراء فى الحكومة البريطانية.

وطالبت رابطة اللاعبين المحترفين فى إنجلترا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الرسائل المسيئة وإغلاق حساباتهم.

من جانبه، أعرب أولى جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه على ملعبه أمام إيفرتون بنتيجة 3-3.

وقال سولسكاير لشبكة «سكاى سبورتس»: «لعبنا بعضا من كرة القدم الجيدة فى الشوط الثانى، لكنا استقبلت شباكنا 3 أهداف من 3 تسديدات، وعندما يحدث ذلك، يكون الأمر محبطًا».

وأضاف: «تفاعلنا بصورة جيدة بعد تسجيلهم لهدفين، لكن مع وجود 4 دقائق كوقت بدل الضائع، كان علينا الحفاظ على الكرة، هذا هدف سيئ استقباله، لا ألوم أحدا على الأهداف، لكننا نعرف بأنه كان يمكننا التعامل معهم بصورة أفضل كفريق».

وتابع سولسكاير: «تسبب خاميس وريتشارلسون فى بعض الإزعاج لنا قبل نهاية الشوط الأول، لم نكن نستحق التقدم بهدفين دون رد حينها، ومع ذلك كان يجب علينا قتل المباراة وتسجيل الرابع».

وواصل: «رباعى خط الهجوم لدينا سبب المشاكل ولعب بصورة جيدة، لكن هذه مباراة بين فريقين جيدين هجوميًا، هناك الكثير من الذين استمتعوا بتلك المباراة بعيدًا عن جماهير مانشستر يونايتد» .

واستكمل مدرب اليونايتد: «النتائج هى من تصنع الحالة المزاجية، وآخر كرة تسببت فى ذهابنا إلى منازلنا فى حالة من الإحباط، خسرنا نقطتين» .

وأتم: «يجب اعتبارنا مطاردين للقب، نملك فريقًا أفضل وسنرى أين سينتهى بنا المطاف، علينا التوقف عن استقبال أهداف سهلة» .