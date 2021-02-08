شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر: حاولنا تهديد مرمى نوير.. وسنصحح الأمور المباراة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي، أن فريقه حاول تهديد مرمى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، مشيراً إلى أن الفريق سيصحح الأمور أمام بالميراس في المباراة القادمة.

وقال «طاهر» في تصريحات لقناة «الكاس» القطرية عقب المباراة، أن فريقه درس بطل أوروبا بشكل جيد، مضيفًا: «حاولنا نقفل عليهم والاخطاء التي ارتكبناها أدت للأهداف وحاولنا تهديد مرمى نوير حارس بايرن ولكن لم نستطع، وأمامنا مباراة المركز الثالث».

وأكد «طاهر»، أن فريقه حاول «خطف الكرة في الثلث الاخير للبايرن لأنه بطيء ولكن لم نستطع، وسنحاول تصحيح الأمور في المباراة القادمة».