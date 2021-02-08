شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي كأس العالم للأندية وموعد النهائي ومباراة الأهلي القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز نادي بايرن ميونخ هدفين فى شباك النادي الأهلي فى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية أحرزهما روبرت ليفاندوفسكي ، ليصل إلى نهائي كأس العالم للأندية ويقابل فريق تايجرز الخميس المقبل، بينما يلعب الأهلي وبالميراس على المركز الثالث الخميس المقبل، ونعرض ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2021 بعد مباراة الأهلي وبيرن ميونخ كما نعرض أيضًا جدول مواعيد مباراتي النهائي والمركز الثالث.

يتبقى من مباريات كأس العالم للأندية مبارتان هما مباراة النهائي والتى يلعب فيها بايرن ميونخ وتايجرز بينما يلعب الأهلي وبالميراس على المركز الثالث، وكان فريق الدحيل القطري احتل المركز الرابع بعد فوزه على أولسان.

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

اندريه بيير جيناك لاعب تايجرز 3 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ هدفين.

حسين الشحات لاعب الأهلي هدف واحد.

ايدميلسون جونيور لاعب الدحيل هدف واحد.

محمد مونتاري لاعب الدحيل هدف واحد.

المعز على لاعب الدحيل هدف واحد.

يون بيت غارام لاعب أولسان هدف واحد.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2021

يشهد نهائي كأس العالم للأندية لعب مباراة بايرن ميونخ وتايجرز في الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 11 فبراير بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت قطر المحلي وتوقيت السعودية، وهما الفريقان الفائزان في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية وتقام المباراة على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر.

موعد مباراة الأهلي القادمة – الأهلي وبالميراس

يلعب الأهلي وبالميراس يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية في قطر في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت قطر المحلي وتوقيت المملكة العربية السعودية، وهما الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية حيث خسر الفريقان أمام الفريقين الصاعدان للنهائي بخسارة الأهلي أمام بايرن ميونخ وخسارة بالميراس أمام تايجرز.