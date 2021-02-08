ويلان يطالب ليدز يونايتد بعدم التخلي عن هذا اللاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

اشار نجم ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ السابق ​نويل ويلان​ الى أنه لا يتوجب على نادي ​ليدز يونايتد​ بيع لاعبه ​رافينيا​ خلال الفترة المقبلة.



وخلال تصريحات له، قال ويلان: "لم يعد ليدز يونايتد جهة لبيع لاعبيه لأي نادي آخر".

وأضاف: "الفريق دخل في عملية إعادة البناء، نحن لا نكافح من أجل المال، ولسنا نادٍ في حالة يرثى لها ونحتاج لبيع لاعبين، ما نحتاج إلى فعله هو الاحتفاظ باللاعب الجيد الذي وقعنا معه".

واختتم: "هذا هو الموسم الأول لرافينيا في إنكلترا، إذا استمر في السير بالطريقة التي يسير بها، فسيكون سعره حوالي 60 أو 70 مليون جنيه استرليني في العامين المقبلين".