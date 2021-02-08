مالديني عن إبراهيموفيتش: لا أفهم لماذا لا يجب أن يستمر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

أشار المدير التقني ل​ميلان​ الإيطالي ​باولو مالديني​ إلى أن النادي اللومباردي يأمل إستمرار نجمه السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش​ بالدفاع عن ألوانه.



وصرح مالديني لشبكة "بي إن سبورتس": "نحن من أصغر الفرق في أوروبا من حيث معدل أعمار اللاعبين، ونحتاج إلى قائد مثل إبراهيموفيتش، حاولنا ضمه في 2018 عندما كان يلعب مع لوس أنجلوس غالاكسي".

وأضاف: "أخبرنا أن تمديد العقد يعتمد على الجسد، ولكن إذا استمر على هذا النحو لا أفهم لماذا لا يجب أن يستمر؟ لدينا ثلاثة لاعبين تنتهي عقودهم في العام 2022، يجب أن تكون هناك أطراف سعيدة بالاستمرار معاً، ولاعبو كرة القدم محترفون ولا يفكرون إلا في الملعب، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاقيات قريباً".

وختم مالديني بالحديث عن ضم ثيو هيرنانديز من ريال مدريد: "عندما التقيت ثيو أدركت أنه رجل عاقل للغاية، هدفه هو أن يكون من بين الثلاثة الأوائل في مركزه وأن يصبح لاعباً أساسياً لفرنسا".