كأس العالم للأندية: ثنائية ليفاندوفسكي تعيد الأهلي إلى أرض الواقع وتؤهل البايرن إلى النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

تأهل فريق ​بايرن ميونيخ​ إلى نهائي بطولة ​كأس العالم للأندية​ بعد فوزه بثنائية نظيفة على فريق ​الأهلي​ المصري في نصف نهائي البطولة الذي جرى على ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.



قدم فريق الأهلي أداءا لافتا خلال الشوط الأول على الصعيد الدفاعي والهجمات المرتدة، كما تألق الحارس المصري محمد الشناوي طوال شوطي المباراة، لكن العملاق البافاري نجح في هز الشباك خلال الدقيقة السابعة عشر عن طريق القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليمنح الفريق الألماني التقدم.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء فريق الأهلي وسيطر بايرن ميونيخ على مجريات المباراة، ليتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل هدف ثاني عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة 85، وصعّب على الفريق المصري العودة.

وبهذا الفوز سيلتقي بايرن ميونيخ مع تيغريس أونال في نهائي البطولة.