رابطة المحترفين توقع اتفاقية حقوق رقمية مع «Play Sports 1»

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة «1 Play Sports» السنغافورية، عن توقيع اتفاقية حقوق رقمية، للسماح بالشركة المتخصصة في إنتاج الإعلام الرياضي وبثه، بإذاعة مباريات مسابقات المحترفين، وهي: دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي، مباشرة عبر قنواتها الإعلامية، في خطوة رائدة من الرابطة، للوصول إلى أسواق جديدة، ومشاهدين في مناطق مختلفة في القارة الآسيوية، لتعزيز الترويج وانتشار المسابقات الإماراتية، التي تعد رائدة على الصعيد القاري.

ستسمح الاتفاقية لمشجعي كرة القدم بمشاهدة مباريات أحد أفضل دوريات كرة القدم بالشرق الأوسط والقارة الآسيوية، بحسب تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك من خلال قيام الشركة بعرض المباريات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية عبر الإنترنت، مع خيارات متعددة للغات التعليق الرياضي لمباريات معينة، منها اللغات: الإنجليزية والفيتنامية والإندونيسية والهندية.

وتعتبر الإمارات من وجهات كرة القدم الرئيسية في الشرق الأوسط، ويعتبر دوري الخليج العربي من أقوى المنافسات الرياضية فيها، ويشارك في النسخة الحالية من دوري الخليج العربي 14 فريقاً من 5 إمارات، ويضم كل فريق مواهب أجنبية مرموقة، إلى جانب أفضل النجوم الإماراتيين، علماً بأن دوري الخليج العربي يضم لاعبين من 27 دولة مختلفة، من البرازيل والأرجنتين والدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية وغيرها.

وبالإضافة إلى موسم الدوري بأكمله، سوف تبث «1 Play Sports» مباريات معينة، مثل كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي.

وأعرب المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وليد الحوسني، عن سعادته بتوقيع اتفاقية الحقوق الرقمية، مؤكداً أنها خطوة مهمة تخدم مصالح رابطة المحترفين الإماراتية والكرة الإماراتية بشكل عام.

وقال الحوسني: «يسعدنا الإعلان عن التوصل لاتفاق مع شركة «1 Play Sports»، التي تبث موسم دوري الخليج العربي، بداية من الموسم الحالي 2020-2021، رقمياً، ليصل إلى جمهور أوسع وأكبر، سيراً على نهج الاستراتيجية التي نسعى لها في الرابطة، للوصول إلى أكبر قاعدة متابعين».

وأضاف: «تواصل رابطة المحترفين الإماراتية العمل بجهد لإتاحة مشاهدة جميع مباريات دوري الخليج العربي، لجميع عشاق كرة القدم، في جميع أنحاء العالم، مما يمكنهم من متابعة أنديتنا ومسابقاتنا عن كثب».

وختم: «إن اتفاقيتنا مع «1 Play Sports» ستمكننا من التواصل المباشر مع ملايين المشاهدين في جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، والذين سيتمكنون الآن من مشاهدة بث عالي الجودة لدوري الخليج العربي».

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «1 Play Sports» موهيت لالفاني، قائلاً: «يسر شركة «1 Play Sports» إعلان شراكتها مع رابطة المحترفين الإماراتية، لتقديم تغطية مباشرة لدوري الخليج العربي في جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية لأول مرة، وتحظى جودة البث المباشر لكرة القدم، الإنتاج والمحتوى الإضافي، بشعبية كبيرة لدى المشاهدين عبر التغطية المجانية بإقليمنا».

وأضاف: «نشجع عشاق كرة القدم، ومتابعي «1 Play Sports» في المنطقة، على مراجعة صفحتنا على موقع «فيسبوك»، لتصلهم آخر الأخبار حول كيفية مشاهدة كل الأحداث مباشرة».