فودن جامع الكرات يخطف أضواء الأنفيلد

متابعة: ضمياء فالح

خطف الإنجليزي فيل فودن (20 عاماً) نجم مانشستر سيتي الأضواء في الأنفيلد معقل ليفربول ووصفه مدربه الإسباني جوارديولا بـ«الموهبة الكبيرة» وقارنه المراقبون بالإيطالي بيرلو مايسترو اليوفنتوس والإسباني إنييستا مايسترو برشلونة.

ونشر فودن بعد تقديمه أداء مبهراً في مباراة الفوز على حامل اللقب 4-1 صورتين على حسابه: الأولى له وهو جامع كرات في مانشستر سيتي عام 2014 والثانية وهو يحتفل بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في 2021 وكتب تحتها:«القصة كيف بدأت وكيف هي الآن».

وأصبح فودن أصغر لاعب يسجل ويصنع هدفاً في نفس المباراة في الأنفيلد فيما واصل الألماني ايكاي جندوجان تطوره كلاعب وسط هداف بتسجيله هدفين في شباك الحمر ليرفع رصديه لـ7 أهداف في 2021.

وعلق الألماني على هدر الركلة وتسجيل هدفين وغرد بعد المباراة: «الفرق كبير بين مباراة سوبر بول ومباراة أخرى والفرق كبير بين هدف تسجيله أثناء اللعب وهدف تسجله بركلة جزاء، عليّ الاعتراف بأن هدر ركلة جزاء شيء سيئ دائماً خصوصاً في بداية المباراة لأن هناك مجازفة بفقدان الفريق للثقة لكنني بعدما أهدرت الركلة حاولت التعويض. لا تنظروا للركلة التي ضاعت وادعموا الفريق للفوز، ربما كنت محظوظاً لأنني وجدت في الموقع الصحيح لاستلام الكرة والتسجيل لكنني أكون دائماً في منطقة جزاء الخصم عندما أشم رائحة هدف، سعيد بالهدفين وأسعد لأننا حصدنا نقاط المباراة».

هذا هو أول فوز لسيتي في معقل ليفربول منذ 2003 وثاني فوز لسيتي على الإطلاق في الأنفيلد من بين 34 زيارة كما عادل سيتي بفوزه الـ14 الرقم القياسي في عدد الانتصارات على التوالي فريقا أرسنال وبريستون.

ويملك سيتي فرصة فض الشراكة في الرقم القياسي عندما يواجه توتنهام السبت المقبل، وانضم نجم سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلنج بهدفه لنادي اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف تحت قيادة جوارديولا.

ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هذه القائمة بـ211 هدفاً في 4 سنوات لكن ستيرلنج قد يتفوق على زميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي دخل نادي الـ100 في أغسطس 2019.

ولمح جوارديولا المنتشي من الفوز لمنح حارسه البرازيلي إيدرسون فرصة تنفيذ ركلات الجزاء بعد إخفاق جندوجان بالتسجيل وقال الإسباني الذي استخدم 4 لاعبين في تنفيذ ركلات الجزاء هذا الموسم وأهدر الفريق تسجيل 3 ركلات ونجح في 4: «نعاني من هذه المشكلة، لا يمكننا هدر ركلة في ظروف مهمة وأنا أفكر في جعل إيدرسون ينفذ الركلة المقبلة».

ووسع سيتي الفارق لـ10 نقاط مع ليفربول و5 نقاط عن وصيفه مانشستر يونايتد و7 نقاط عن صاحب المركز الثالث ليستر سيتي ويملك مباراة مؤجلة على جميع هذه الفرق ويتطلع الآن لمواجهة سوانسي سيتي الأربعاء في مسابقة كاس الاتحاد.

في المقابل، كشف تقرير عما قاله الألماني يورجن كلوب لحارسه البرازيلي أليسون بيكر الذي تسببت أخطاؤه الكارثية بتسجيل سيتي هدفين في شباك ليفربول وقال: «تحدثت إليه، إنه محبط تماماً وقلت له الأخطاء لا مفر منها ولا تملك سوى التعلم منها، أنقذ أليسون حياتنا أكثر من مرة أمام سيتي وهو حارس من طراز عالمي لكن سارت الأمور بشكل غير سار وعلينا تقبله، وعما قاله بالضبط لحارسه قال كلوب:«قلت له لدينا مدرجات ويمكنك التسديد عليها». وعن المباراة قال:«ليست آخر مباراة بالموسم وهناك أشياء في العالم أهم من خسارة مباراة».

رئيس مينيرو يرجح عمل فيرناندينيو في كادر جوارديولا

ولمح رودريجو كايتانو رئيس نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لعمل مواطنه فيرناندينيو (35 عاماً) كابتن مانشستر سيتي في كادر المدرب جوارديولا بعد انتهاء عقده في الصيف، وقال كايتانو عن مدافع الوسط:«هناك الكثير من التكهنات بخصوص فيرناندينيو لأن عقده على وشك الانتهاء، يعد حجر زاوية في سيتي سواء في الملعب أو خارجه، هو لاعب يثير اهتمامنا جداً لكن لا أعرف إن كنا سنحصل عليه ولم نجر مفاوضات مع وكلاء أعماله، أعتقد أن هناك عرضاً ليلحق بكادر جوارديولا».