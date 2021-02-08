شكرا لقرائتكم خبر عن روميو بنفس إطلالة بيكهام في إنتر ميامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ظهر روميو «18 عاماً» ابن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام «45 عاماً» في تمرينات ناشئة فريق إنتر ميامي المنافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم بنفس إطلالة والده في شبابه عندما كان نجم فيريال مدريد الإسباني. وشوهد روميو في فلوريدا بشعر طويل معقوص ووشم على شكل نسر على ساقه مثل الذي عند والده لكن أصغر تحت ذراعه.

وراقب بيكهام، الذي رفع أسهمه في النادي الأمريكي بضخ 11.2 مليون استرليني قبل انطلاق الموسم، مهارات روميو في التمرينات بسعادة بالغة.

وعين بيكهام مدرب منتخب سيدات إنجلترا وزميله السابق في مانشستر يونايتد فيل نيفيل مدرباً لفريقه ويأمل أن يشق روميو الصفوف للفريق الأول في حال ترك بصمة عند نيفيل، وليس محاباة له لأنه مالك أسهم.

وجاءت أنباء رفع بيكهام أسهمه في النادي بعد يومين من عقد شراكة مع اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 مقابل 10 ملايين استرليني، نظير الترويج للنهائيات العام المقبل.