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توماس مولر: الأهلي فريق كبير للغاية هم مثل بايرن ميونخ في إفريقيا

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الشارقة - اميمة ياسر -  

أكد توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي المنافس القوي على حد وصفه في نصف نهائي كأس العالم للأندية، واستحق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، متمنيا التتويج بلقب البطولة، لكي يُضاف إلى إنجاز الثلاثية التاريخية.

وقال مولر في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "نحن سعداء جدا لأننا تأهلنا للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، الأهلي مثل بايرن ميونخ في إفريقيا، هم فريق كبير للغاية، ولكن أعتقد بأننا كنا الطرف الأفضل والأقوى خلال المباراة ونستحق الفوز ولكن رغم ذلك الأهلي كان منافسا قويا لنا".

جدير بالذكر أن الأهلي ينافس على المركز الثالث في البطولة، حيث يواجه فريق بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ساعيا لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة 2006 عندما توج بالميدالية البرونزية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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