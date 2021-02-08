كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي لتحديد المركز الثالث



الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي النادي الأهلي مع بالميراس البرازيلي فى الخامسة مساء الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وتعرض النادي الأهلي للخسارة بشرف في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام بايرن ميونخ، بثنائية نظيفة، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة وقدم لاعبوه أداءً مشرفاً رغم استقبال هدفين عن طريق البولندي المخضرم ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط.

وتأهل بايرن ميونخ لنهائي كأس العالم للأندية ليلتقي مع فريق تيجريس المكسيكي في الثامنة مساء الخميس المقبل، فيما سيلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع في الخامسة مساء اليوم نفسه.

بدأ الأهلي مباراة بايرن ميونخ بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ أمام الأهلي بتشكيل مكون من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

أحداث الشوط الأول لمباراة الاهلي والبايرن

جاءت بداية المباراة حماسية بشكل واضح من جانب فريق البايرن اذلي ضغط مُبكراً ولم يُضيع وقتاً لجس نبض الأهلي وهاجم منذ البداية عن طريق ترسانته الهجومية وأبرزها ليفاندوفسكي ومولو وجنابري.

وفى المقابل اعتمد الأهلي على الهجمة المرتدة التى تعامل معها الدفاع الألماني بجدية خاصة وأنها كانت ضعيفة وعلى فترات.

وواصل البايرن سيطرته التامة على اللقاء وسجل ليفاندوفسكي هدف بطل أوروبا الأول في الدقيقة 17 بعدما استغل عدم تمركز دفاع الأهلي بشكل جيد وسجل الكرة في شباك الشناوي.

لم يهدأ أداء البايرن وواصل الضغط وشكل هجمات مُتتالية على مرمى الأهلي وأنقذ الشناوي أكثر من فرصة وغادر على معلول أرض الملعب للإصابة وشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه ، ،وواصل عملاق أوربا الضغط ولاحت فرصة لطاهر محمد طاهر لكنه تعامل معها ببطء لتضيع فرصة للأهلي.

واجتهد الأهلي وحاول الوصول لمرمى نوير لكن دون جدوى لأن فارق القدرات والسرعات ظهر واضحاً للفريق البافاري الذي شن هجمات مُتتالية على مرمى الشناوي ونجح الأخير ودفاع الأهلي في إنقاذ مرمى الأحمر من عدة أهداف مُحققة لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن يهدف نظيف.

أحداث الشوط الثاني لمباراة الاهلي والبايرن

جاءت انطلاقة الشوط الثاني أفضل للأهلي بشكل واضح عن الأهلي لكن اللمسة الأخيرة مازالت تفتقد في الأهلي لذا ضاعت أكثر من كرة كان من الممكن أن تُشكل خطورة للمارد الأحمر بسبب عم التعاون الواضح بين قفشة والشحات وكهربا وطاهر.

في المقابل، هدأ أداء البايرن لكنه يبقي الأكثر خطورة لكن الشناوي تألق بشكل واضح وأنقذ مرماه أكثر من مرة.

خرج حسين الشحات وشارك صلاح محسن بدلاً منه، وبواليا بدلاً من كهربا وديانج بدلاً من قفشة، وضغط الأهلي بشكل أكثر لكن مازالت الفاعلية غائبة.

وفي الدقائق الأخيرة شارك محمد شريف بدلاً من طاهر محمد طاهر بحثاً عن هدف التعادل فيما سعى البايرن لتسجيل هدف ثانً وكان له ما أراد حيث سجل ليفاندوفسكي هدفاً ثانياً في الدقيقة 86.