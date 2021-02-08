فيفا يعلق على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى المونديال: أداء بطولي لرفاق الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الأداء الرائع والمشرف الذى قدمه النادي الأهلي أمام نظيره بايرن ميونخ فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، واصفا إياه بالأداء البطولة، وقال الفيفا على حسابه الرسمي الناطق بالعربية، "نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونيخ أمام الأهلي مع أداء بطولي لرفقاء الشناوي".

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط ، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس المكسيكي في نهائي البطولة فيما سيلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

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