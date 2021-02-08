الدقيقة 85.. البايرن يسجل الهدف الثاني برأسية ليفاندوفسكي

الشارقة - اميمة ياسر -

سجل ليفاندوفسكي في 85دقيقة من الهدف الثاني برأسية من عرضية سانية في الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني المقامة حاليًا باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، تقدم البايرن بهدفين.

وبدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

ويجلس علي مقاعد النادي الأهلي كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

فيما يلعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

جاءت بداية المباراة حماسية بشكل واضح من جانب فريق البايرن اذلي ضغط مُبكراً ولم يُضيع وقتاً لجس نبض الأهلي وهاجم منذ البداية عن طريق ترسانته الهجومية وأبرزها ليفاندوفسكي ومولو وجنابري.

وفى المقابل اعتمد الأهلي على الهجمة المرتدة التى تعامل معها الدفاع الألماني بجدية خاصة وأنها كانت ضعيفة وعلى فترات.

وواصل البايرن سيطرته التامة على اللقاء وسجل ليفاندوفسكي هدف بطل أوروبا الأول في الدقيقة 17 بعدما استغل عدم تمركز دفاع الأهلي بشكل جيد وسجل الكرة في شباك الشناوي.