كرسبو يتخلى عن تدريب ديفينسا اي خوستيسيا

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بوينوس ايرس: قرر الهداف الدولي الأرجنتيني السابق هرنان كرسبو التخلي عن تدريب فريق ديفينسا إي خوستيسيا بعد أسابيع معدودة على قيادته الى تتويج تاريخي بلقب "كوباسوداميريكانا"، الموازية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في أميركا الجنوبية.

واستلم ابن الـ45 عاما تدريب هذا الفريق المتواضع من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينوس أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في كانون الثاني/يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014-2015) ومودينا الإيطالي (2015-2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018-2019).

ونجح الهداف السابق الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي حيث تنقل بين بارما (1996-2000 و2010-2012) ولاتسيو (2000-2002) وإنتر ميلان (2002-2003 و2006-2009) وميلان (2004-2005) وجنوى (2009-2010) تخللها مروره بتشلسي الإنكليزي، في قيادة هذا الفريق المتواضع نهاية كانون الثاني/يناير الى الانجاز التاريخي بالفوز في نهائي المسابقة الثانية من حيث الأهمية في القارة من بعد كوبا ليبرتادوريس على مواطنه لانوس 3-صفر.

لكن هذا الانجاز لم يحل دون اتخاذه قرار الرحيل الذي أعلن عنه في رسالة على انستاغرام قال فيها "أريد أن أخبركم أني سأرحل، مع الطاقم (التدريبي)، عن ديفينسا إي خوستيسيا. أنا ممتن على استقبالكم الحار وعاطفتكم وثقتكم في عملنا".

وتوجه الى مشجعي النادي بالقول "الى جميع أناس ديفينسا إي خوستيسيا الذين قدموا لنا في هذا العام الوبائي (نتيجة تفشي فيروس كورونا) دعمهم وتشجيعهم غير المشروطين وعاطفتهم بكل طريقة ممكنة. سيبقى ديفينسا إي خوستيسيا في قلبي وقلب عائلتي الى الأبد، شكرا لكم!".

وبحسب وسائل إعلام أرجنتينية، فقد طُلب من كرسبو تولي مهمة الاشراف على منتخب تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وبطولة كوبا أميركا المقررة في حزيران/يونيو المقبل في الأرجنتين وكولومبيا.

كما أفادت تقارير أن كرسبو تلقى أيضا عرضا من نادي ساو باولو البرازيلي خلفا لفرناندو دينيز، لكن هناك إمكانية أن يعود أيضا الى أوروبا وتحديدا الى إيطاليا من أجل أن يكون مجددا بجانب بناته الثلاث بعدما ابتعد عنهن لفترة طويلة بسبب الأزمة الصحية وقيود السفر.