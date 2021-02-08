شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: شرّفنا أفريقيا ومواجهة بالميراس أصعب من البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، رضاه عن المستوى الذى ظهر عليه فريقه أمام بايرن ميونخ بمونديال الاندية، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بمستوى طيب ونجح فى تقديم صورة جيدة عن الكرة الأفريقية باعتباره بطل افريقيا وقدم الفريق صورة مشرفة خلال البطولة.

قال الشناوى فى تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إن الأهلى سيغلق صفحة مباراة بايرن ميونخ غدًا وسينسى النتيجة على الفور، من أجل التركيز فى المباراة المقبلة أمام بالميراس البرازيلى على المركز الثالث الخميس المقبل وهى مباراة ستكون أصعب من مباراة اليوم، حيث سيسعى كل فريق لتحقيق إنجاز خلال البطولة والتتويج بالميدالية البورنزية.

ويلتقى النادى الأهلى مع نظيره بالميراس البرازيلي، في مواجهة مهمة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمنافسة على الميدالية البرونزية في البطولة، على ملعب المدينة التعليمية في الريان، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويسعى الأهلى لتكرار إنجازه السابق، عندما حقق المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية عام 2006، بعدما تغلب على فريق كلوب أمريكا المكسيكي، بهدفين مقابل هدف.

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.