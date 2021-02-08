شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تعادل فريقا سموحة وإنبى بهدف لكل منهما فى الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصرى، وتعادل سيراميكا ومصر المقاصة بنفس النتيجة فى الجولة ذاتها، وإرسال نادي الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر.

سموحة وإنبى يتعادلان 1 / 1 فى مباراة مثيرة

تعادل فريقا سموحة وإنبى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جرت بينهما اليوم فى الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصرى، وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين، وشهد فرصة وحيدة لسموحة فى الدقيقة 33 عن طريق حسام حسن ومصطفى فتحى لكن القائم حال دون تسجيل الهدف الأول للموج الأزرق. تعادل سيراميكا ومصر المقاصة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، أحرز للمقاصة باسم مرسى، وتعادل لسيراميكا شريف دابو من ضربة جزاء، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 16 نقطة فى المركز السابع بجدول المسابقة، بينما رفع أبناء الفيوم رصيدهم للنقطة 14 في المركز العاشر. الزمالك يطلب تأجيل مباراته أمام الحرس بالكأس بسبب موقعة أفريقيا أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر. حفلت مباريات الجولة الثانية عشر للمجموعة الثانية بالقسم الثانى بالإثارة والندية حيث وقع بورتو السويس المتصدر في فخ الهزيمة الأولى له هذا الموسم على يد السكة الحديد بنتيجة 2-1 ليتجمد رصيد أبناء السويس عند 23 نقطة وما زالوا في الصدارة، بينما ارتفع رصيد الفائز إلى 15 نقطة وتقدموا خطوة مهمة في جدول الترتيب . نتائج الجولة الـ12 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى المقاصة يتعادل مع سيراميكا 1/1 فى مباراة مثيرة بالدورى الممتاز

حلمى وجلال ونجوم الرياضة يشيعون جنازة صلاح مصيلحى مؤسس الكرة بإنبي

شارك العديد من نجوم الرياضة، في تشييع جنازة الراحل صلاح مصيلحي، مؤسس الكرة بإنبي وعلى رأسهم إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى ومحمد حلمى وخالد جلال نجوم الزمالك السابقين، وفهيم عمر الحكم الدولى، ومصطفى الأمير رئيس مجلس إدارة النادي البترولى. أدى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، تدريبات منفردة برفقة المغربي أشرف بن شرقي صانع الألعاب على هامش المران الجماعي اليوم، فى إطار استعدادات الفريق لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها الجمعة المقبل، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. محمد عواد يرافق بن شرقي فى التدريبات المنفردة بالزمالك

سيراميكا يعلن غياب بونسو أسبوعين بسبب إصابة العضلة الأمامية