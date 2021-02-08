شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهدد مرمى بايرن ميونخ بالدقيقة 55 ومحاولات لإدراك التعادل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد لاعبو الأهلي دفاعات بايرن ميونيخ في الدقيقة 55 من هجمة منظمة بين طاهر محمد وكهربا، في المباراة التي تجمعها اليوم، الاثنين، على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم، ولكن تمكن دفاع البايرن من إفساد الهجمة.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في المباراة التي ستجمعها في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

و أعلن هانزي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الرسمي للفريق البافاري لمواجهة النادي الأهلي في المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد "أحمد بن علي" في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة الجارية.

وجاء التشكيل على النحو التالي: مانويل نوير في حراسة المرمى، وبنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا في الدفاع، وجوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا في خط الوسط، وسيرجي جنابري، توماس مولر، روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء اليوم، الإثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانًا وحيدًا.



















































































































































































































