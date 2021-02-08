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ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ × 20 صورة

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني المقامة حالياً باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية بتقدم البايرن بهدف أحرزه النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى.

 

وبدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

 

ويجلس علي مقاعد النادي الأهلي كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

 

فيما يلعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا ، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

 

جاءت بداية المباراة حماسية بشكل واضح من جانب فريق البايرن اذلي ضغط مُبكراً ولم يُضيع وقتاً لجس نبض الأهلي وهاجن منذ البدياة عن طريق ترسانته الهجومية وأبرزها ليفاندوفسكي ومولو وجنابري.

 

في المقابل اعتمد الأهلي على الهجمة المرتدة التي تعامل معها الدفاع الألماني بجدية خاصة وأنها كانت ضعيفة وعلى فترات.

 

واصل البايرن سيطرته التامة على اللقاء وسجل ليفاندوفسكي هدف بطل أوربا الأول في الدقيقة 17 بعدما استغل عدم تمركز دفاع الأهلي بشكل جيد وسجل الكرة في شباك الشناوي.

 

لم يهدأ أداء البايرن وواصل الضغط وشكل هجمات مُتتالية على مرمى الأهلي وأنقذ الشناوي أكثر من فرصة وغادر على معلول أرض الملعب للإصابة وشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه ، وواصل عملاق أوربا الضغط ولاحت فرصة لطاهر محمد طاهر لكنه تعامل معها ببطء لتضيع فرصة للأهلي.

 

اجتهد الأهلي وحاول الوصول لمرمى نوير لكن دون جدوى لأن فارق القدرات والسرعات ظهر واضحاً للفريق البافاري الذي شن هجمات مُتتالية على مرمى الشناوي ونجح الأخير ودفاع الأهلي في إنقاذ مرمى الأحمر من عدة أهداف مُحققة لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن يهدف نظيف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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