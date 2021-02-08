شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يسجل أول هزيمة للأهلي تحت قيادة موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الهزيمة الأولى خلال قيادة المارد الأحمر منذ توليه المهمة في بداية أكتوبر الماضي، حيث لم يخسر أي مباراة أدارها في قيادة المارد الأحمر منذ توليه المهمة، سواء في البطولات المحلية أو القارية أو الدولية، وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط ، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس المكسيكي في نهائي البطولة فيما سيلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

وبدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية بشكل واضح من جانب فريق البايرن اذلي ضغط مُبكراً ولم يُضيع وقتاً لجس نبض الأهلي وهاجم منذ البداية عن طريق ترسانته الهجومية وأبرزها ليفاندوفسكي ومولو وجنابري.

وفى المقابل اعتمد الأهلي على الهجمة المرتدة التى تعامل معها الدفاع الألماني بجدية خاصة وأنها كانت ضعيفة وعلى فترات.

وواصل البايرن سيطرته التامة على اللقاء وسجل ليفاندوفسكي هدف بطل أوروبا الأول في الدقيقة 17 بعدما استغل عدم تمركز دفاع الأهلي بشكل جيد وسجل الكرة في شباك الشناوي.

لم يهدأ أداء البايرن وواصل الضغط وشكل هجمات مُتتالية على مرمى الأهلي وأنقذ الشناوي أكثر من فرصة وغادر على معلول أرض الملعب للإصابة وشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه ، ،وواصل عملاق أوربا الضغط ولاحت فرصة لطاهر محمد طاهر لكنه تعامل معها ببطء لتضيع فرصة للأهلي.

واجتهد الأهلي وحاول الوصول لمرمى نوير لكن دون جدوى لأن فارق القدرات والسرعات ظهر واضحاً للفريق البافاري الذي شن هجمات مُتتالية على مرمى الشناوي ونجح الأخير ودفاع الأهلي في إنقاذ مرمى الأحمر من عدة أهداف مُحققة لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن يهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت إنطلاقة الشوط الثاني أفضل للأهلي بشكل واضح عن الأهلي لكن اللمسة الأخيرة مازالت تفتقد في الأهلي لذا ضاعت أكثر من كرة كان من الممكن أن تُشكل خطورة للمارد الأحمر بسبب عم التعاون الواضح بين قفشة والشحات وكهربا وطاهر.

في المقابل، هدأ أداء البايرن لكنه يبقي الأكثر خطورة لكن الشناوي تألق بشكل واضح وأنقذ مرماه أكثر من مرة..خرج حسين الشحات وشارك صلاح محسن بدلاً منه، وبواليا بدلاً من كهربا وديانج بدلاً من قفشة، وضغط الأهلي بشكل أكثر لكن مازالت الفاعلية غائبة.

وفي الدقائق الأخيرة شارك محمد شريف بدلاً من طاهر محمد طاهر بحثاً عن هدف التعادل فيما سعى البايرن لتسجيل هدف ثانً وكان له ما أراد حيث سجل ليفاندوفسكي هدفاً ثانياً في الدقيقة 86، وحاول البايرن تسجيل هدف ثالث كما حاول الأهلي زيارة شباك نوير ،لكن ينتهي اللقاء بفوز بطل ألمانيا وخسارة الأهلي الذي كافح وأجتهد خاصة في الشوط الثاني.