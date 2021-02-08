شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خرزات زرقاء..بايرن لـ"ليفاندوفسكى" بعد إحرازه الهدف الأول: "بسم الله أرقيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على طريقة المصريين، احتفى نادى بايرن ميونخ الألماني، بلاعبة ليفاندوفسكى عقب الهدف الأول فى مرمى الأهلى فى الدقيقة 18 بالمباراة المقامة حاليا على ملعب أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة بنصف نهائى مونديال الأندية، ونشر فريق بايرن ميونخ، عبر حسابه بموقع تويتر،إيموشن لأربعة خرزات زرق، وصورة لاعبه مدون عليها :"بسم الله أرقيك".



بايرن ميونخ عبر تويتر

وتعرض علي معلول لاعب الأهلي للإصابة في الدقيقة 26 من عمر مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ والتي تجمعها حاليا على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم.

وصعد الأهلي إلى دور نصف النهائى عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في مستهل مشوار الفريق بالمونديال.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.