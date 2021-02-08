الشناوي للاعبي الأهلي: كنتم رجالاً.. ويجب أن نصدق ما نقوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وجه محمد الشناوي قائد النادي الأهلي، وحارس مرمى الفريق، رسالة لزملائه في الفريق عقب الخسارة أمام بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة، إنه كان على ثقة بأن يؤدي الأهلي مباراة تليق ببطل أفريقيا وبالنادي الأهلي أمام بطل أوروبا.

وأكمل الشناوي موجها حديثه للاعبي الأهلي: "كنتم رجالا، ويجب أن يصدقوا من داخلهم ما نقول".

وأضاف: "مباراة كبيرة لنا، نتعلم من تلك المباريات، ونستفاد منها، ونعرف أننا لسنا بعاد عنهم، نحن قريبون لو اشتغلنا على نفسنا أكثر".

واختتم: "سيكون عندنا ثقة في مباراة بالميراس بعد خوض مباراة اليوم، المباراة أصعب لإنها على المركز الثالث، ولإنهم تابعونا وعلموا نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا".

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونيخ بهدفين سجلهما ليفاندوفسكي، ليخوض موقعة تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي، فيما يواجه بايرن ميونيخ فريق تيجريس المكسيكي في المباراة النهائية.