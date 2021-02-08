طبيب الأهلي: إصابة معلول في الخلفية.. ونعمل على تجهيزه لمباراة بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها علي معلول لاعب الفريق في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، هي ثقل في العضلة الخلفية.

وأشار أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن الجهازين الطبي والفني بالفريق فضلا استبدال اللاعب خلال الشوط الأول من اللقاء خوفًا من تفاقم الإصابة.

وقال طبيب الأهلي: "معلول يعاني من ثقل في العضلة الخلفية، فضلنا استبداله في الشوط الأول بمجرد شكواه من الإصابة خوفًا من تفاقمها".

واختتم: "نجهز معلول منذ نهاية اللقاء مباشرةً من أجل اللحاق بمواجهة بالميراس التي ستحدد الفريق الحاصل على برونزية كأس العالم للأندية".

الجدير بالذكر أن معلول خرج من ملعب مباراة الأهلي وبايرن في قبل نهائي كأس العالم للأندية مصابًا، بينما سيلتقي الفريق مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم لتحديد الفائز بالمركز الثالث.