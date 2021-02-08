تحليل رقمي.. الأهلي يخسر كل شيء أمام بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنهى بايرن ميونيخ الألماني مغامرة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بقطر بعدما تغلب عليه بثنائية نظيفة في نصف نهائي المسابقة.

وسيخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي، والتي تقام يوم الخميس المقبل في نفس يوم إقامة المباراة النهائية.

وتأهل بايرن للمباراة النهائية بالبطولة للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، ليواجه فريق تيجريس المكسيكي الذي فاز على بالميراس.

الاستحواذ

خسر الأهلي الاستحواذ في المباراة، حيث فاز بايرن في صراع السيطرة على الكرة بنسبة 65% مقابل 35% لبطل إفريقيا.

فرص ضائعة

أهدر بايرن عدة فرص في المباراة، حيث حاول على المرمى 23 مرات من بينها 7 كُرات بين القائمين والعارضة، وسجل هدفين.

على الجهة الأخرى، سدد الأهلي 5 كرات بينهم 3 على المرمى، ولم ينجح اللاعبون في الوصول لشباك الحارس العملاق مانويل نوير.

ركنيات وتسللات

حصل بايرن ميونيخ على 7 ركلات ركنية في المباراة، ولم يحصل الأهلي على أي ركلة ركنية.

ووقع الأهلي بمصيدة التسلل في مناسبة وحيدة كان بطلها محمود كهربا، ولم يقع أي لاعب من بايرن في التسلل.

أخطاء

فريق الأهلي ارتكب 14 خطأً إداريا في الملعب "فاول"، مقابل 6 أخطاء ارتكبها لاعبو بايرن ميونيخ.

ولم يشهر الحكم الإماراتي محمد عبدالله أي بطاقة صفراء أو حمراء خلال المباراة.