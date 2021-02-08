بانون: سنلعب على المركز الثالث بالمونديال.. ويجب أن نشرف قميص الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بدر بانون مدافع النادي الأهلي، أن لاعبو الفريق قدموا أفضل ما لديهم أمام بايرن ميونيخ، مشيراً إلى أن الفريق يهدف لاحتلال المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

وتلقى الأهلي هزيمة من نظيره بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (2-0) في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال بانون في تصريحات لقناة "الكاس" عقب اللقاء: "كنا نعلم أننا سنلاعب فريق كبير مثل بايرن ميونيخ، ولكن الحمد لله على النتيجة واللاعبين قدموا أفضل ما لديهم".

واختتم بانون تصريحاته قائلاً: "يجب أن نشرف قميص الاهلي في المباراة القادمة، وسنلعب على المركز الثالث ويجب على الأهلي أن يحتل مركز يليق به".

جدير بالذكر أن الأهلي سيلاقي بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية، الخميس المقبل.