موسيماني يبرر أسباب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن أسفه بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة في نصف نهائي مونديال الأندية، مشيرا إلى أن الفريق كان يجب أن يثق في نفسه.

وقال موسيماني، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة: "لعبنا أمام فريق كبير وجيد للغاية، استحوذوا على الكرة وكان علينا أن نحصل عليها، وكان يجب أن نستخدم خيارات أفضل في قطع الكرات".

وأضاف: "كان من الممكن أن نحصل على ركلة ركنية أو مخالفة وأن نظهر رد فعل أفضل، بدأنا الشوط الثاني بنسق بطيء وكان علينا أن نثق في أنفسنا أكثر، لكن الأمر ليس سيئا".

وأتم المدير الفني للأهلي قائلا: "لعبنا على نحو جيد في آخر 10 أول 15 دقيقة، كنا نعرف أمام مَن نلعب فهو ليس مثل الفريق القطري الذي واجهناه بالدور الأول، وكان يمكن تقديم أداء أفضل بتحسين بعض الجوانب".