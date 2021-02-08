مولر: كان يجب أن نسجل الهدف الثاني مبكرًا.. والأهلي خصم جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال توماس مولر نجم هجوم بايرن ميونيخ، إن فريقه كان الأفضل خلال أحداث المباراة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق بايرن الفوز على الأهلي بثنائية ليفاندوفسكي، ليتأهل البافاري للمباراة النهائية.

وأضاف مولر في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس، عقب المباراة: "كنا أفضل، وكان يجب أن نسجل الهدف الثاني مبكرا، وسيطرنا على معظم أوقات المباراة".

وأكمل: "الأهلي كان خصم جيد.. الحضور والجمهور كان رائعا، سيكون من الرائع العودة هنا في كأس العالم 2022".

ويلتقي بايرن ميونيخ أمام تيجريس المكسيكي بنهائي المونديال، يوم الخميس، فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته أمام بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث.