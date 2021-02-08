ليفاندوفسكي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حصل اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، على جائزة رجل مباراة الأهلي والنادي البافاري في كأس العالم للأندية.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي مونديال الأندية.

وتوج ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ، عقب نهاية اللقاء.

واستطاع المهاجم البولندي إحراز هدفا فوز فريقه على الأهلي في مباراة نصف نهائي المونديال.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ سيلاقي تيجريس أونال المكسيكي بطل كونكاكاف في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، بينما يلعب الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي.