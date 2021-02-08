اتحاد الكرة يهنئ الأهلي على الأداء أمام بايرن ميونيخ في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مساء اليوم الاثنين، التهنئة للأهلي بمناسبة الأداء الطيب الذي قدمه الفريق أمام بايرن ميونيخ، بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد اتحاد الكرة، أن لاعبي الأهلي كانوا رجالا في أدائهم وصمودهم أمام أحد أقوى الفرق على مستوى العالم.

وحقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزًا على الأهلي المصري بهدفين نظيفين مساء اليوم، الاثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية بقطر.

جاء هدفا بايرن عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل أحدهما في الشوط الأول، بينما جاء الآخر في النصف الثاني من المواجهة وقبل نهايتها بدقائق قليلة.

وبهذه النتيجة سينتقل الأهلي للعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال بمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم، بينما تأهل بايرن للقاء النهائي لملاقاة تيجريس أونال المكسيكي.