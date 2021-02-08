كهربا: اجتهدنا أمام بايرن.. وسنهدي الجماهير المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي، إن فريقه أدى مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضح كهربا في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس: "فريقنا اجتهد أمام بطل أوروبا، ولكن لم يشأ الله أن نحرز أهدافا".

وأكمل مهاجم الأهلي: "سنحقق المركز الثالث وسنهديه للجماهير".

وحقق بايرن ميونيخ فوزًا على حساب الاهلي بهدفين نظيفين سجلهما ليفاندوفسكي.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلتقي بايرن ميونيخ بنهائي البطولة أمام تيجريس المكسيكي.