طاهر: حاولنا تهديد مرمى بايرن.. وسنصحح الأمور أمام بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي، أن فريقه حاول تهديد مرمى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، مشيراً إلى أن الفريق سيصحح الأمور أمام بالميراس في المباراة القادمة.

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال طاهر في تصريحات لقناة "الكاس" القطرية عقب المباراة: "درسنا بايرن بطل اوروبا بشكل جيد ولم نحتاج لدراستهم لأننا نشاهدهم كل يوم في الحياة الطبيعية".

وأضاف: "حاولنا نقفل عليهم والاخطاء التي ارتكبناها أدت للأهداف وحاولنا تهديد مرمى نوير حارس بايرن ولكن لم نستطع، وأمامنا مباراة المركز الثالث".

واختتم طاهر تصريحاته: "حاولنا خطف الكرة في الثلث الاخير للبايرن لأنه بطيء ولكن لم نستطع، وسنحاول تصحيح الأمور في المباراة القادمة".

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية أمام بالميراس بطل كوبا ليبرتادوريس يوم الخميس المقبل.