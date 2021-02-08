صفقات الهلال | مفاجأة غير متوقعة سبب فشل المفاوضات مع جالاردو

حاول نادي الهلال السعودي خلال الأيام الماضية ضم مهاجم إنترناسيونالي البرازيلي، تياجو جالاردو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكشف النادي البرازيلي بالأمس أنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع الهلال بشأن الصفقة، لكن صحيفة GZH Colorado البرازيلية، أوضحت مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تعثر انتقال جالاردو للزعيم.
وقالت “الهلال صاحب شعبية كبيرة، وقد رفضت جماهيره فكرة انضمام نجم إنترناسيونالي إلى صفوف فريقها، وذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي. الأسابيع الماضية لم تكن كافية لإنهاء المفاوضات، سريعًا بسبب ضيق الوقت”.
وأنهت بقولها “إنترناسيونالي طلب دفع الصفقة دفعة كاملة، لكن بسبب الأزمة المالية طالب مسئولو الهلال دفع نصف مقدم العقد كاش، والباقي بنظام التقسيط”.
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