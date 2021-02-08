نتيجة مباراة الاهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للاندية “التفكير في سيناريو برشلونة يُنهي الحلم المصري”

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في قمة مباريات اليوم الاثنين 8-2-2021، في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020، والمنتهية بفوز العملاق البافاري 2-صفر، ضاربا موعدا فى المباراة النهائية أمام “تيجريس أونال” المكسيكي، الذي تجاوز بالميراس البرازيلي بهدف نظيف.

سيطرت على لاعبي الاهلي المصري فكرة تجنب سيناريو ما حدث مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما خسر الفريق الكتالوني 8-2 أمام بايرن ميونخ، ما انعكس بالسلب على أسلوب لعبهم، ليقدموا مستوى هجومي باهت ومحتشم على مدار الـ 90 دقيقة وليس خلال الشوط الأول فحسب.

انتهي الشوط الاول بتقدم بايرن ميونخ بهدف دون مقابل، جاء الهدف فى الدقيقة 17 عبر المهاجم البولندي “ليفاندوفسكي”، بعد ان تسلم تمريرة من جنابري داخل منطقة جزاء الأهلي، سددها بأريحية في المرمى دون مشاكل.

خلال الشوط الثاني أضاف العملاق البافاري الهدف الثاني فى الدقيقة 86، جاء الهدف عن طريق مسجل الهدف الاول “ليفاندوفسكي” بعد ان حول عرضية البديل ساني بضربة رأسية الى الشباك بكل سهولة وسط غياب تام لمدافعي النادي الاهلي.

وبدأ بايرن اللقاء مهاجما منذ البداية، واستطاع تهديد مرمى محمد الشناوي بعدة كرات خطيرة، في حين بدى الأهلي متأثرا برهبة اللعب أمام أبطال أوروبا، وظل منطويا في مناطقه الدفاعية مع محاولات ارتداد خجولة لم يُكتب لها الاستمرار.

وأسفر الضغط الهجومي لعناصر الفريق البافاري عن أول هدف جاء في الدقيقة 17، بعد سلسلة من التمريرات تناقل خلالها لاعبو البايرن الكرة قبل أن تصل إلى البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، الذي هيأها لنفسه ثم سدد في الشباك الأهلاوية.

وبعد الهدف، تجرأ لاعبوا الأهلي وخرجوا من مناطقهم واستطاعوا الوصول إلى مناطق البايرن في أكثر من مناسبة كان أبرزها رأسية للمهاجم محمد كهربا، تصدى لها العملاق مانويل نوير.

ودخل الأهلي الشوط الثاني بشجاعة أكبر وكان ندا قويا لخصمه الألماني، حيث تبادل الطرفان الهجمات إلى أن تمكن ليفاندوفسكي عند الدقيقة 86 من زيارة الشباك المصرية بهدف ثان، أنهى به أحلام أبطال إفريقيا بالعودة.

ويواجه بايرن ميونخ في النهائي “تيغريس أونال” المكسيكي، الذي تجاوز بالميراس البرازيلي بهدف وحيد أحرزه الفرنسي بيير أندري جينيا، الأحد، في الدور نصف نهائي.

نقل بث مباشر مباراة الاهلي وبايرن ميونخ على قناة بي ان سبورت HD1، وبي ان سبورت المفتوحة، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة الكأس 3، بصوت المعلق “أحمد الطيب”.

واقيمت مواجهة الاهلي وبايرن ميونخ على ملعب أحمد بن علي المونديالي، بإدارة من الحكم الإماراتي “محمد عبد الله حسن”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

اصطدمت اليوم رغبة بايرن ميونخ الجامحة في الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية لتحقيق السداسية التاريخية، بطموح وأحلام الاهلي المشروعة لمعانقة المجد العالمي للمرة الأولى في تاريخه العريق.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على “الدحيل” بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي 4 فبراير على ملعب “المدينة التعليمية”، ليواصل مسيرته الخالية من الهزائم إلى 12 مباراة تنافسية هذا الموسم (فاز في 9، وتعادل في 3).

وبشكلٍ عام لم يتذوق النادي الاهلي طعم الخسارة في آخر 32 مباراة تنافسية، حيث حقق الانتصار في 26 مباراة، وتعادل في 3، وحافظ على نظافة شباكه في 11 لقاء منها آخرها أمام “الدحيل”.

وفي مشاركته السادسة في كأس العالم للأندية، تعد مواجهة الاهلي لبطل أوروبا هي الأولى عبر تاريخه مع المسابقة القارية، التي خاض فيها 13 مباراة، فاز في 4 مناسبات، وخسر في 9.

أما بايرن ميونخ فتعد مشاركته في كأس العالم للأندية هذا الموسم هي الثانية له، إذ سبق له خوض منافسات البطولة في عام 2013، وحقق اللقب حينها على حساب فريق البلد المضيف “الرجاء البيضاوي” المغربي.

وجاء بايرن ميونخ إلى قطر أول أمس بعد فوزه على “هيرتا برلين” بهدف دون رد، ليواصل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، وهو الانتصار الخامس على التوالي بعد توديعه لكأس ألمانيا بالخسارة أمام فريق دوري الدرجة الثانية “هولشتاين كيل” في الدور الثاني.

يذكر ان آخر لقاء جمع الاهلي وبايرن ميونخ كان وديًا في عام 2012، وانتصر العملاق البافاري بهدفين مقابل هدف واحد، ومن المصادفات العجيبة انه أقيم على الملعب الذي سيستضيف مواجهة اليوم بين الفريقين “أحمد بن علي المونديالي”، استاد “الريان” سابقًا.

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