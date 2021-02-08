بث مباشر بي ان سبورت المفتوحة الاهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في قمة مباريات اليوم الاثنين 8-2-2021، في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

ينقل بث مباشر مباراة الاهلي وبايرن ميونخ على قناة بي ان سبورت HD1، وبي ان سبورت المفتوحة، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة الكأس 3، بصوت المعلق “أحمد الطيب”.

وتقام مواجهة الاهلي وبايرن ميونخ على ملعب أحمد بن علي المونديالي، بإدارة من الحكم الإماراتي “محمد عبد الله حسن”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

تصطدم رغبة بايرن ميونخ الجامحة في الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية لتحقيق السداسية التاريخية، بطموح وأحلام الاهلي المشروعة لمعانقة المجد العالمي للمرة الأولى في تاريخه العريق.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على “الدحيل” بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي 4 فبراير على ملعب “المدينة التعليمية”، ليواصل مسيرته الخالية من الهزائم إلى 12 مباراة تنافسية هذا الموسم (فاز في 9، وتعادل في 3).

وبشكلٍ عام لم يتذوق النادي الاهلي طعم الخسارة في آخر 32 مباراة تنافسية، حيث حقق الانتصار في 26 مباراة، وتعادل في 3، وحافظ على نظافة شباكه في 11 لقاء منها آخرها أمام “الدحيل”.

وفي مشاركته السادسة في كأس العالم للأندية، تعد مواجهة الاهلي لبطل أوروبا هي الأولى عبر تاريخه مع المسابقة القارية، التي خاض فيها 13 مباراة، فاز في 4 مناسبات، وخسر في 9.

أما بايرن ميونخ فتعد مشاركته في كأس العالم للأندية هذا الموسم هي الثانية له، إذ سبق له خوض منافسات البطولة في عام 2013، وحقق اللقب حينها على حساب فريق البلد المضيف “الرجاء البيضاوي” المغربي.

وجاء بايرن ميونخ إلى قطر أول أمس بعد فوزه على “هيرتا برلين” بهدف دون رد، ليواصل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، وهو الانتصار الخامس على التوالي بعد توديعه لكأس ألمانيا بالخسارة أمام فريق دوري الدرجة الثانية “هولشتاين كيل” في الدور الثاني.

يذكر ان آخر لقاء جمع الاهلي وبايرن ميونخ كان وديًا في عام 2012، وانتصر العملاق البافاري بهدفين مقابل هدف واحد، ومن المصادفات العجيبة انه أقيم على الملعب الذي سيستضيف مواجهة اليوم بين الفريقين “أحمد بن علي المونديالي”، استاد “الريان” سابقًا.

الاهلي 0-2 بايرن ميونخ

???? ملعب أحمد بن علي المونديالي (قطر)

???? كأس العالم للأندية 2020 (نصف النهائي)

انتهت

بث مباشر الاهلي بايرن ميونخ

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الاهلي وبايرن ميونخ ، في بث مباشر بي ان سبورت المفتوحة، وبث مباشر الخليج 365 المجاني.

???? أصحبكم من الآن وحتى نهاية مباراة الاهلي وبايرن ميونخ “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

♻️ لا تنسوا تحديث هذه الصفحة أول بأول باستخدام زر “ ريفريش ” للحصول على أدق تفاصيل المباراة والاحصائيات والارقام والبطاقات والتغييرات والفرص الخطيرة في هذه المباراة المرتقبة.

” للحصول على أدق تفاصيل المباراة والاحصائيات والارقام والبطاقات والتغييرات والفرص الخطيرة في هذه المباراة المرتقبة. ???? بي ان سبورت قررت نقل المباراة على البث المفتوح كما أعلنت قبل 3 أيام من الآن.. لكن من دون ستوديو تحليلي للمباراة، تكتفي فقط بنقل المباراة مع وضع اعلانات بين الشوطين وبعد اللقاء.

????????‍???? لكننا سنقوم بتغطية تصريحات المحللين الرياضيين لكم أثناء الشوطين.

???? المحلل المصري واسطورة الاهلي محمد أبو تريكة لن يتواجد في الاستوديو التحليلي، حيث فَضل الذهاب إلى مدرج الثالثة شمال لمؤازرة الاهلي من هناك مع الجمهور.

بايرن ميونخ عنده خبرات كبيرة في مواجهة الاندية العربية على مدار الـ 7 سنوات الماضية.

الرجاء البيضاوي لم يكن آخر فريق عربي يواجهه بايرن ميونخ منذ 2013..

البايرن لعب 4 مباريات مع فرق عربية من بعد الرجاء..

واجه المريخ السوداني وهزمه 2-0 في 2014 ..وبعدها لعب امام منتخب الكويت.

ولعب قصاد الهلال 2015 في تكريم اسطورة الهلال السعودي عبد اللطيف الغنام..

وفي 2018 لعب بايرن ميونخ امام الاهلي القطري وهزمه 6-0..

???????? تشكيلة الاهلي الاساسية: محمد الشناوي – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني – علي معلول – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمود كهربا.

محمد الشناوي – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني – علي معلول – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمود كهربا. ???????? تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية: مانويل نوير – ديفيد ألابا – جيروم بواتينج – ألفونسو ديفيز – بينجامين بافار – جوشا كيميتش – توماس مولر – روكا – كينجسلي كومان – سيرج جنابري – روبرت ليفاندوفسكي.

مانويل نوير – ديفيد ألابا – جيروم بواتينج – ألفونسو ديفيز – بينجامين بافار – جوشا كيميتش – توماس مولر – روكا – كينجسلي كومان – سيرج جنابري – روبرت ليفاندوفسكي. ???? للتذكير : الفائز من هذه المباراة سيلاقي فريق “تيجريس أونال المكسيكي” في النهائي، حيث فاز تيجريس على بالميراس بهدف للفرنسي جينياك من ركلة جزاء.

: الفائز من هذه المباراة سيلاقي فريق “تيجريس أونال المكسيكي” في النهائي، حيث فاز تيجريس على بالميراس بهدف للفرنسي جينياك من ركلة جزاء. ???????? جينياك هو هداف البطولة حتى الآن برصيد 3 أهداف من مباراتين.

???? الخاسر من هذه المباراة سيلاقي بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

????‍♂️ ???????? يُدير هذه المباراة الحكم الإماراتي “عبد الله محمد حسن”

يتواجد 8 آلاف مشجع للنادي الاهلي في هذه المقابلة

ويتواجد 2200 مشجع لنادي بايرن ميونخ

باقي الحضور دعوات رسمية ومشجعين قطريين

الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة.. الاهلي بالزي التقليدي على اليسار ، وبايرن ميونخ بالزي الابيض على اليمين..

1″ بالتوفيق لممثل مصر وافريقيا والعرب في هذه المقابلة الصعبة

5″ ضغط شرس من بايرن ميونخ على لاعبي الاهلي في وسط الملعب..

8″ أووووووه..أول فرصة خطيرة على الأهلي، عرضية من بينجامين بافار تجد رأس كينجسلي كومان داخل منطقة الجزاء، ليحولها الفرنسي برأسية جميلة لكن فوق المقص الأيمن لمحمد الشناوي..

10″ ???? الأفضلية من بايرن ميونخ الذي يحافظ على الكرة معظم الوقت، ويقطع تمريرات لاعبي الأهلي دون مشاكل في جميع الأماكن.

11″ ✅ خروج ممتاز من محمد الشناوي، لينجح في تشتيت كرة بينية من كينجسلي كومان كانت في طريقها إلى سيرج جنابري على خط ال18.

12″ ???? جنابري يحصل على ركلة حرة مباشرة من محمد هاني..وكيميتش ينفذها بشكل رائع على القائم البعيد نحو توماس مولر ، تمر من فوق يد محمد الشناوي ، لكن ايمن أشرف يغطي في الوقت المناسب ويطيح بها برأسه إلى ركنية قبل رأس مولر.. يا لها من فرصة!

13″ ???? كيميش ينفذ ركنية مثالية على القائم القريب، لكن محمد الشناوي هذه المرة يخرج بقبضة اليد ويبعدها في توقيت جيد جدا..

17″ ⚽️ جووووووووووووووول …ليفاندوفسكي يتسلم تمريرة من جنابري داخل منطقة جزاء الأهلي، سددها بأريحية في المرمى دون مشاكل.

21″ أوووووووووووووووه…عرضية من محمد هاني نحو طاهر محمد طاهر، يحولها برأسية على أقصى يمين مانويل نوير الذي تفطن لها وقفز ليمسك بها بسهولة.

24″ بوووووووووووووووووووم..تمريرة بينية جميلة داخل منطقة الجزاء من سيرج جنابري، تجد مارك روكا الذي أطلق تصويبة أرضية قوية بالقدم اليسرى من 16 ياردة داخل منطقة جزاء الأهلي، مرت جوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي بياردتين.

25″ ???? إصابة لمدافع الاهلي علي معلول ، يتلقى العلاج لمدة نصف دقيقة ويخرج من الملعب ليبدأ موسيماني في تحضير البديل..

27″ أوووووووووووووووه…مارك روكا يهدد مرمى محمد الشناوي من جديد بتصويبة بوجه القدم من على خط ال18، لكنها ولحسن الحظ في نفس مكان محمد الشناوي ..

27″ ???? تغيير أول إضطراري في الأهلي بخروج علي معلول ونزول ياسر إبراهيم

28″ بايرن ميونخ يلعب بشكل واضح على نقطة ضعف الاهلي “محمد هاني”

28″ أيمن أشرف ينتقل إلى اليسار للعب دور الظهير بدلاً من علي معلول..

29″ بووووووووووووم…تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أطلقها جنابري، والشناوي يتصدى على مرتين.

30″ الأهلي غائب تمامًا عن حالته الطبيعية في هذه المباراة.. البايرن يتلاعب ببطل أفريقيا بالاكثار من التمرير والتحرك من دون كرة..

31″ الكرة ليست عزيزة على الاهلي، يفقدها بسرعة في غضون 5 او 7 ثواني فقط.. بهكذا أداء سيتلقى الهدف الثاني قريبًا.

36″ ست دقائق من التحسن الملحوظ على مستوى الأهلي..

37″ أوووووووووووووه…إنفراد تام لليفاندوفسكي بعد حصوله على تمريرة من كيميش داخل منطقة الجزاء، لكن خروج مثالي من محمد الشناوي الذي أغلق زاوية التسديدة ليضطر ليفا إلى رفع الكرة “لوب” لتذهب فوق العارضة بعيدة..

39″ بوووووووووووووووووووم…ألفونسو ديفيز يراوغ ياسر إبراهيم على حافة منطقة الجزاء ويطلق تصويبة قوية بالقدم اليمنى تمر جوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي بياردة واحدة.. فرصة خطيرة جدا، وهفوات لا تنقطع في دفاع الاهلي..

45″ محمود كهربا يخسر الكرة في هجمة واعدة للاهلي بوسط ملعب البايرن.. هو اكثر لاعب خسر الكرة اليوم.. مشاركته كاساسي كانت غلطة من موسيماني.

46″ صافرة نهاية الشوط الأول.

استراحـــــة

???? طارق ذياب محلل بي ان سبورت : “نتيجة الشوط الأول رائعة للأهلي..1-0 فقط شيء جيد جدًا امام بايرن ميونخ. الأهلي كان خائف أكثر من اللازم فقط، في المرتدات كان الخوف العلامة السائدة، جميع اللاعبين عندهم خوف من خسارة الكرة وهذا يؤدي لضياع الكرة بسهولة، وبايرن ميونخ سريع جدا في الثلث الأخير من الملعب”.

: “نتيجة الشوط الأول رائعة للأهلي..1-0 فقط شيء جيد جدًا امام بايرن ميونخ. الأهلي كان خائف أكثر من اللازم فقط، في المرتدات كان الخوف العلامة السائدة، جميع اللاعبين عندهم خوف من خسارة الكرة وهذا يؤدي لضياع الكرة بسهولة، وبايرن ميونخ سريع جدا في الثلث الأخير من الملعب”. ???? طارق ذياب محلل بي ان سبورت : “الاهلي دخل المباراة في الدقائق ال10 الأخيرة من المباراة، لم أشعر بوجود كهربا أو طاهر أو الشحات على مدار ال45 دقيقة ، الحمل كله على المدافعين”.

: “الاهلي دخل المباراة في الدقائق ال10 الأخيرة من المباراة، لم أشعر بوجود كهربا أو طاهر أو الشحات على مدار ال45 دقيقة ، الحمل كله على المدافعين”. ???? طارق ذياب محلل بي ان سبورت : “بايرن ميونخ كان سريعًا في الانقضاض وفي تنفيذ الهجمة، والاهلي كان متسرعًا في معظم اللقطات التي تحصل فيها على الكرة”.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني ولا تغييرات في كلا الفريقين..

47″ الاهلي يبدأ الشوط الثاني باستحواذ وتسلم وتسليم من قدم لقدم بشكل مميز..

48″ أيمن أشرف يرسل كرة عرضية سيئة من الجهة اليسرى تصل سهلة في يد نوير..

49″ حسين الشحات يمر بمهارة فائقة داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ ويمهد لنفسه ويصوب لكن الكرة ترتطم في جسد احد المدافعين وترتد لمرتدة للبايرن يتألق بدر بانون في تعطيلها..

51″ بدر بانون يُبعد كرة عرضية خطيرة من توماس مولر قبل وصولها إلى ليفاندوفسكي داخل منطقة الاهلي..

62″ ???? تغييران في بايرن ميونخ .. تشوبو موتينج وليروا ساني يشاركان بدلاً من توماس مولر وسيرج جنابري..

69″ ???? تغيير ثالث في بايرن ميونخ بمشاركة توليسو بدلاً من مارك روكا..

69″ ???? ثلاث تغييرات دفعة واحدة في الأهلي، نزول والتر بواليا وآليو ديانج وصلاح محسن بدلاً من “محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة”.

72″ يهتف لضحايا كارثة بورسعيد في هذه الدقيقة بصوت مسموع..

77″ تغييران في صفوف بايرن ميونخ بمشاركة موسيلا وسولي بدلاً من كينجسلي كومان وجيروم بواتينج.

83″ محمد شريف يشارك في تشكيلة الاهلي بدلاً من طاهر محمد طاهر.

86″ ⚽️ جووووووووووووول …بايرن ميونخ يسجل الهدف الثاني برأسية جميلة من روبرت ليفاندوفسكي بعد تلقيه عرضية على القائم البعيد من البديل ليروا ساني..

…بايرن ميونخ يسجل الهدف الثاني برأسية جميلة من روبرت ليفاندوفسكي بعد تلقيه عرضية على القائم البعيد من البديل ليروا ساني.. 88″ سيطرة ميدانية كبيرة من بايرن .. واضح على الاهلي الارهاق والاكتفاء بما قدمه على مدار الدقائق الماضية..

90″ صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ 2-0

بايرن ميونخ يذهب لملاقاة أونال تيجريس في النهائي

الاهلي ينتقل لمواجهة بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث

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